Заработали все станции Сокольнической ветки столичного метро

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Движение на Сокольнической линии вводится в график

Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Ранее в пятницу вечером остановилось движение поездов на «красной» ветке от «Университета» до «Парка культуры».

о словам пассажиров, произошел хлопок, после чего началось задымление.

Всех людей вывели из неисправного состава на станцию.

Telegram-канал 112 сообщил о пяти пострадавших при инциденте.