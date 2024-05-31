Заработали все станции Сокольнической ветки столичного метро
Движение на Сокольнической линии вводится в график
Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
Ранее в пятницу вечером остановилось движение поездов на «красной» ветке от «Университета» до «Парка культуры».
о словам пассажиров, произошел хлопок, после чего началось задымление.
Всех людей вывели из неисправного состава на станцию.
Telegram-канал 112 сообщил о пяти пострадавших при инциденте.