сегодня в 20:06

Заправочная колонка загорелась на АЗС в центре Москвы

Пожар произошел на АЗС в центре Москвы. Загорелась заправочная колонка, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, огонь на АЗС заметили жители района Хамовники. Приехавшие на место пожарные зафиксировали открытое горение заправочной колонки.

Сейчас огонь потушен. Никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

