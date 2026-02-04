Девушка подожгла пункт сбора гумпомощи для бойцов СВО в Петербурге

Неизвестная подожгла волонтерский пункт на Кантемировской улице в Санкт-Петербурге. Она также заявила, что принесла с собой бомбу. На месте работают экстренные службы, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, девушка устроила поджог в здании, где расположен волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи для СВО. Она зашла сюда с двумя пакетами, а затем бросила в подвал коктейли Молотова.

В помещении также находился один волонтер, ему удалось выбежать на улице. Сейчас его допрашивают правоохранители.

Сама поджигательница еще не задержана, но находится в поле зрения полицейских. Она заявила, что у нее есть бомба. Специалисты ждут приезда саперов.

В среду восьмиклассница напала на школу в Красноярске. Она устроила внутри пожар, лично подожгла одного из учеников, а также избила сверстников молотком. Пострадали пять детей и учительница.

