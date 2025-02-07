Зампрокурора Красноярска впал в кому после страшного ДТП

Зампрокурора Красноярска Руслан Галеев на своей машине врезался в другую легковушку. В результате мужчина получил серьезные травмы, он находится в коме, сообщает « 112 ».

ДТП произошло в ночь на 7 февраля. Галеев вместе с женой выезжал из двора на улице Взлетной на автомобиле Kia. Водитель не убедился, что главная дорога пустая.

В результате авто Галеева врезалось в машину марки Mercedes-Benz, которая неслась на огромной скорости. Обе легковушки нарушили правила движения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

В результате аварии пострадали четыре человека: двое из Mercedes-Benz, а также Галеев и его жена. Зампрокурора Красноярска был госпитализировал в больницу в тяжелом состоянии. Он находится в коме.

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