Зампрокурора Красноярска впал в кому после страшного ДТП
Зампрокурора Красноярска Руслан Галеев на своей машине врезался в другую легковушку. В результате мужчина получил серьезные травмы, он находится в коме, сообщает «112».
ДТП произошло в ночь на 7 февраля. Галеев вместе с женой выезжал из двора на улице Взлетной на автомобиле Kia. Водитель не убедился, что главная дорога пустая.
В результате авто Галеева врезалось в машину марки Mercedes-Benz, которая неслась на огромной скорости. Обе легковушки нарушили правила движения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.
В результате аварии пострадали четыре человека: двое из Mercedes-Benz, а также Галеев и его жена. Зампрокурора Красноярска был госпитализировал в больницу в тяжелом состоянии. Он находится в коме.
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