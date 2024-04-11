Заммэра Заволжья задержали за мошенничество

В Нижегородской области задержан заместитель главы города Заволжье. По версии правоохранителей, чиновник может быть причастен к мошенничеству, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК.

Силовики «вышли» на заммэра во время расследования дела о крупном мошенничестве, по которому проходит гендиректор компании по благоустройству. По мнению правоохранительных органов, к преступным действиям причастен и замглавы Заволжья.

По версии СК, в 2023 году замруководителя города подписал акты о приемке работ в сквере, зная, что подрядчик полностью не выполнил условия контракта. В результате этого администрации был причинен ущерб на 1,4 миллиона рублей.

В ближайшее время задержанному чиновнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.