сегодня в 10:37

Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко объявили в розыск в России

Карточка с данными Нестеренко появилась в базе МВД России. В ней указана дата рождения генерал-майора — 13 октября 1972 года.

Его разыскивают по уголовной статье, однако не указано по какой именно. В базе розыска также значатся бывший заместитель главы «АТО» Владислав Лищинский и генерал ВСУ Игорь Довгань.

Ранее МВД России объявило в розыск белорусского главаря отряда наемников «Погоня» Вадима Прокопьева, воевавшего на стороне ВСУ. В банду наемников входили в основном белорусские радикалы.