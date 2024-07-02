Белорусского наемника ВСУ объявили в розыск

МВД России объявило в розыск белорусского главаря отряда наемников «Погоня» Вадима Прокопьева, воевавшего на стороне ВСУ, пишет ТАСС .

«Вадим Прокопьев, белорус по национальности, 04.12.1971 года рождения, разыскивается по статье УК», — значится в данных сайта МВД России.

Как указывает агентство, в банду наемников входили в основном белорусские радикалы.

Ранее сообщалось, что на стороне ВСУ воюют около трех тысяч наемников из 70 стран.