Замкнутый и любит аниме: что известно о напавшем на учеников иркутском школьнике

Восьмиклассник, напавший с молотками и ножом на учеников в раздевалке своей школы — замкнутый и необщительный. Кроме того, он любит японскую культуру — мангу и аниме, сообщает SHOT .

13-летний подросток воспитывается в полной и благополучной семье, у него есть пятилетний брат.

В понедельник утром мальчик зашел в школу № 1 поселка Балаганск, в рюкзаке у него лежали 3 молотка и нож. Никто не остановил ребенка, так как в образовательном учреждении нет металлодетектора и охраны — на входе стояла гардеробщица.

Перед уроком физической культуры школьник пришел к одноклассникам в мужскую раздевалку и стукнул молотком по голове завязывавшего шнурки парня. Затем он начал хаотично размахивать инструментом и ранил еще двоих учеников.

Услышав крики, в раздевалку ворвался учитель физкультуры и обезвредил обезумевшего подростка. Тем самым он также предотвратил попытку суицида, которую хотел предпринять нападавший. В данный момент школьник находится в медучреждении с легкими ранениями.

Предварительно, мальчик в соцсетях писал о том, что 4 месяца готовил массовое убийство. По факту произошедшего завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность».