Замглавы администрации Архангельской области умер во время игры в хоккей

Заместитель главы администрации Архангельской области Владимир Ананьев скончался на 67-м году жизни во время хоккейного матча, сообщает SHOT .

Трагедия произошла накануне во Дворце спорта. Ананьев принимал участие в хоккейном матче в составе команды правительства региона против команды «Т-54» (Федерация хоккея Архангельской области).

На опубликованных кадрах видно, как во время матча Ананьев падает на лет и не поднимается. Затем замглавы администрации Архангельской области уносят со льда на носилках.

Самочувствие чиновника резко ухудшилось на 19-й минуте матча. При этом жестких столкновений до этого не было. Прибывшие на место врачи госпитализировали Ананьева, но не смогли его спасти. Точную причину смерти предстоит выяснить экспертам.