Замерзший бомж сжег могилу участника СВО в Чите

В Чите мужчина без определенного места жительства поджег могилу участника спецоперации Павла Сущих. Бездомный заявил, что так пытался согреться, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Военнослужащий пропал без вести, а летом 2023 года его похоронили. 1 марта близкие и родные приехали на кладбище, чтобы почтить память бойца в день его рождения. Они обнаружили, что венки и корзины с цветами на могиле сожжены. От них остались только каркасы.

Поджигателя быстро вычислили и задержали. Им оказался 32-летний бездомный с судимостями. Мужчина заявил, что таким образом пытался согреться. Правоохранители завели уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения.

Ранее в Нижнем Новгороде неизвестные похитили бронзовую миниатюру памятника Максиму Горькому, оставив лишь туфли писателя. Городское туристическое управление обратилось в полицию и собирается восстановить утраченный объект.