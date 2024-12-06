В Нижнем Новгороде неизвестные украли бронзовую мини-копию памятника Горькому

В Нижнем Новгороде неизвестные похитили бронзовую миниатюру памятника Максиму Горькому, оставив лишь туфли писателя. Городское туристическое управление обратилось в полицию и собирается восстановить утраченный объект, сообщает Газета.ru .

Мини-копия памятника Горькому была похищена. Этот тактильный макет, высотой около 30 см, был установлен год назад для слабовидящих и повторяет 7-метровый памятник писателю, расположенный в сквере на площади Горького.

«Арт-объект будет восстановлен. Планируется, что в ближайшие дни скульптор осмотрит макет памятника Максиму Горькому для оценки объема работ», — отметили в управлении.

Представители ведомства добавили, что на основе этой оценки будут установлены сроки реставрации. По факту кражи мини-копии памятника туристическое управление Нижнего Новгорода подало заявление в полицию.

В учреждении также отметили, что ранее были восстановлены пять других поврежденных макетов. Для обеспечения безопасности арт-объектов в городе предполагается установка видеокамер.

Ранее специалисты занимались восстановлением пяти тактильных объектов — Усадьбы Рукавишниковых, Чкаловской лестницы, Палат Афанасия Олисова, церкви Иоанна Предтечи и Рождественской церкви, пострадавших от действий вандалов. Для защиты арт-объектов от подобного планируется использование системы «Безопасный город» для организации видеонаблюдения, подчеркнули в управлении.