Замдиректора структуры ВШЭ обманули на 5 млн рублей от имени Минобрнауки

Заместитель директора одного из центров ВШЭ 47-летняя Светлана стала жертвой мошенников, которые от имени представителя Минобрнауки убедили ее перевести все деньги на «безопасный счет», оплатив дорогу на такси до банкомата, сообщает Telegram-канал Baza .

Предварительно, все случилось днем 12 августа. Сначала Светлана получила сообщение от якобы декана университета, который предупредил ее о предстоящем звонке из Минобрнауки. Вечером женщине действительно позвонили и сообщили, что ее вместе с другими сотрудниками ВШЭ «подозревают» в спонсировании киевского режима, а на нее оформлены кредиты.

Позднее жертву переключили на «сотрудника Центробанка», а после — на «ФСБ». Мошенники совместными усилиями убедили сотрудницу ВШЭ купить новый телефон с поддержкой NFC, установить приложение для перевода средств, обналичить сбережения в размере 3,9 млн рублей, а после — оформить дополнительный кредит. Чтобы она не сомневалась и быстро действовала, мошенники оплатили такси до одного из ТЦ в Бутове, где потерпевшая выполнила все полученные инструкции.

Светлана перевела на «безопасный счет» свои сбережения и кредитные средства, после чего поняла, что общалась с мошенниками. Общая сумма ущерба составила 5 млн 264 тыс. рублей.