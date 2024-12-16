Замдиректора нижегородского завода поймали на взятке

Заместитель генерального директора по МТО АО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» был признан виновным в коррупционном преступлении, связанном с получением взятки, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на УФСБ по Нижегородской области.

Выяснилось, что заместитель генеральнгого директора завода вымогал деньги у поставщика запчастей, которые использовались для исполнения государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Преступные действия фигуранта были остановлены сотрудниками Управления ФСБ России по Московскому военному округу.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде условного лишения свободы на 4 года с испытательным сроком в 3 года, а также штраф в размере 360 тысяч рублей.