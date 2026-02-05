Замаскировали 2,5 тонны: метеорит хотели вывезти из России в Великобританию
Фото - © пресс-служба Балтийской таможни
Огромный метеорит, замаскированный под скульптуру, пытались вывезти из России в Великобританию, сообщает Mash.
Таможенники в порту Санкт-Петербурга обнаружили необычный груз при сканировании морского контейнера. Объект весом 2,5 тонны был задекларирован как скульптура ландшафтного дизайна.
Однако на самом деле в контейнере находился фрагмент метеорита. Его пытались вывезти из России в Великобританию.
Оценочная стоимость такого фрагмента составляет около 323 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде.
По предварительным данным, найденный объект — фрагмент метеорита «Алетай» (Aletai). Он считается одним из крупнейших железных метеоритов в истории Земли. Его падение образовало самый длинный на планете метеоритный шлейф. Первые обломки были обнаружены в Китае в 1898 году. По словам ученых, это обломок ядра древней протопланеты или крупного астероида времен образования Солнечной системы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.