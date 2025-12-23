Заманили в ловушку и избили: певец Kitjah отменил концерты после нападения

Якутскому певцу Kitjah понадобилась операция на челюсти после жесткого избиения. Артист не может петь — ему пришлось отменить все новогодние концерты, сообщает Sakhaday.ru .

Настоящее имя певца — Айыы-Арчылаан Субудай. Он рассказал, что в конце ноября попал в ловушку: его пригласили спеть по заказу, но на месте толпа напала на него и жестокого избила. Нападавшие хотели наказать Kitjah за что-то.

Исполнитель не стал вдаваться в детали, оставив личности хулиганов нераскрытыми. Однако он уточнил, что дело связано с мартовским инцидентом в Сунтарском улусе, когда его ранили ножом.

«Лезвием задели мои легкие, кулаками сломали мою челюсть, дважды за год довели до общего наркоза, мои „друзья“», — сказал Айыы-Арчылаан.

В результате ноябрьского нападения артисту сломали челюсть в нескольких местах. Ему понадобилась операция. Сейчас Kitjah восстанавливается, чтобы снова начать петь. Пока что он отменил концерты и заверил, что вернет заказчикам предоплату.

