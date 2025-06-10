Залетел на скорости под грузовик: мотоциклист разбился на трассе в Подмосковье
Байкер погиб при лобовом столкновении с фурой в Подмосковье
Байкер погиб в результате лобового столкновения с большегрузом на трассе в Дмитровском городском округе, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Авария произошла во вторник между населенными пунктами Вербилки и Жестылево. От полученных травм мотоциклист погиб на месте ДТП.
На опубликованных кадрах видно, как на трассе стоит грузовик, под левым передним колесом которого лежит труп погибшего байкера. Части разбитого мотоцикла в результате столкновения разбросало на десятки метров.
Ранее на столичном Куркинском шоссе рядом с Химками произошла жесткая авария с участием мотоциклиста. Удар был такой силы, что у транспортного средства оторвало колесо.