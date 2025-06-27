«Закрой рот, с***, вали к папашке-ублюдку»: многодетная россиянка избила детей
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В Волгограде у многодетной матери Юлии К. изъяли детей после того, как в Сеть утекло видео, на котором она ругалась на одного из малышей и била его. Следственный комитет уже проводит проверку, сообщает «112».
Ранее в интернет утекло видео, на котором россиянка повалила ребенка на пол, била его и ругала матом. Судя по кадрам, все происходило на глазах других несовершеннолетних.
«Закрой свой рот, с***, и вали к своему папашке-ублюдку!» — кричала мать.
Информации о состоянии избитого несовершеннолетнего нет. Правоохранители назначили судебно-медицинские экспертизы.
По данным журналистов, Юлия К. — мать четверых детей, младшему из которых всего 9 месяцев.
Ранее жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались на соседку, которая избивает детей и устраивает дебоши.