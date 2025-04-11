Закидали камнями: в Киргизии вандалы не дали проехать поезду с европейцами

На перегоне Кант-Аламедин в Киргизии вандалы разбили окна поезда с европейцами

В Киргизии на перегоне Кант — Аламедин местные жители закидали камнями и разбили окна в поезде с более чем 70 туристами из Европы, сообщает «Царьград» .

Как сообщили в пресс-службе Государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» (ранее — Киргизская железная дорога), состав следовал из стран Европы в город Балыкчи в Иссык-Кульской области.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для выяснения дополнительных подробностей произошедшего.

Кроме того, в «Кыргыз темир жолу» обеспокоены угрозой безопасности пассажиров, а также влиянием инцидента на репутацию компании и имидж республики. Там подчеркнули, что подобные преступления создают значительные неудобства.

Это первый туристический поезд в Киргизии в этом году. Его маршрут охватил три страны в СНГ: Узбекистан, Киргизию и Казахстан. В составе 11 вагонов.