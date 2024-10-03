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Зайцев: ВСУ разбросали взрывчатку под видом фастфуда в Курской области

ВСУ разбросали взрывчатые вещества, замаскированные под фастфуд, в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале .

По его словам, противник разложил взрывчатку по территории всего района. При этом враг замаскировал ее под фастфуд.

Зайцев порекомендовал местным жителям быть бдительными, беречь себя и близких. Он также посоветовал воздержаться от поездок в район.

Ранее Владимир Зайцев сообщил, что ВСУ разбросали по району магнитные мины. Он добавил о зафиксированных случаях подрыва гражданских автомобилей.