Захлебнулся рвотой: малыш умер в детском саду в Свердловской области

В Свердловской области ребенок погиб в детском саду

В Свердловской области возбуждено уголовное дело после того, как в детском саду умер трехлетний мальчик, сообщает Ural Mash .

Трагедия произошла в детском саду «Ягодка» в Лесном. По предварительным данным, ребенок задохнулся во сне из-за рвотных масс.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Ленинградской области трехлетней девочке стало плохо после отравления картошкой фри. Она умерла.