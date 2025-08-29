Загорелось кладбище: число пострадавших при мощном взрыве в Дагестане выросло

сегодня в 17:21

Число пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до четырех

Число пострадавших при взрыве на автозаправке в дагестанском селе Сулевкент увеличилось до четырех — люди получили ожоги разных степеней тяжести. По словам очевидцев, после случившегося также загорелось кладбище, находившееся рядом с местом ЧП, сообщает SHOT .

Пострадавшие получили ожоги от I до III степеней. Всех раненых доставили в больницу.

Канал утверждает, что мощный взрыв на заправке случился из-за разгерметизации одной из емкостей во время перекачки газа.

Дагестанская прокуратура организовала проверку. Прочие подробности взрыва выясняются.

Изначально поступала информация о двух пострадавших в результате происшествия на АЗС. В Сети также появлялось видео взрыва на заправочной станции.