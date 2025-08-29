Мощнейший взрыв прогремел на заправке в Дагестане: видео

сегодня в 16:49

В Дагестане два человека пострадали при сильном взрыве на заправке

Сильный взрыв прогремел на автомобильной заправке в дагестанском селе Сулевкент. В результате ЧП пострадали два человека, утверждает Baza .

В Сети также появились кадры с места случившегося. На них виден сильный пожар и вздымающийся в небо черный дым. Спустя мгновения на месте возгорания происходит мощный взрыв.

Информации о наличии погибших пока не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

На место взрыва едут экстренные службы.

Ранее взрыв произошел на корабле «Онэмен», который плыл в Анадырь после доставки 300 тонн топлива в один из населенных пунктов.