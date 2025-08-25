Взрыв раздался на судне «Онэмен» на Чукотке
Взрыв произошел на судне «Онэмен» в Чуковском крае. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает 112.
Судно доставило 300 тонн топлива в населенный пункт Марково, а затем отправилось обратно в Анадырь. На расстоянии 50 км от места назначения случайная искра вызвала взрыв паров бензина в топливном резервуаре.
Пожара не возникло, однако один матрос получил черепно-мозговую травму. Пострадавшего доставили на берег, а затем на вертолете в больницу.
В результате взрыва герметичность корабля не нарушена. Его уже отбуксировал толкач «Восток». Сейчас судно движется в сторону порта Анадырь.