Взрыв раздался на судне «Онэмен» на Чукотке

Взрыв произошел на судне «Онэмен» в Чуковском крае. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает 112 .

Судно доставило 300 тонн топлива в населенный пункт Марково, а затем отправилось обратно в Анадырь. На расстоянии 50 км от места назначения случайная искра вызвала взрыв паров бензина в топливном резервуаре.

Пожара не возникло, однако один матрос получил черепно-мозговую травму. Пострадавшего доставили на берег, а затем на вертолете в больницу.

В результате взрыва герметичность корабля не нарушена. Его уже отбуксировал толкач «Восток». Сейчас судно движется в сторону порта Анадырь.