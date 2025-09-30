Задержанный в Польше украинец прямо участвовал в подрыве «Северных потоков»

Украинец Владимир З., которого задержали в Польше за теракт на «Северных потоках», непосредственно участвовал в подрыве газопровода, сообщает SHOT .

Немецкие власти, занимающиеся расследованием инцидента, установили, что Владимир непосредственно участвовал в подрыве. Он — инструктор по дайвингу и в сентябре 2022 года отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море. После этого мужчина спустился под воду и заложил взрывчатку на подводном газопроводе.

Украинец был задержан полицией в Прушкуве и передан прокуратуре в Варшаве. В ближайшее время начнется процедура его экстрадиции в ФРГ. Ордер на арест Генпрокуратура Германии выдала еще в августе 2024 года.

Подозреваемый скрывался в Польше. Он женат и у него есть сын.

Диверсанты устроили взрыв на газопроводах 26 сентября 2022 года. Характер повреждений на объекте инфраструктуры беспрецедентный. При этом сроки проведения ремонтных работ пока невозможно просчитать.

