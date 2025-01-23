Задержанный в Балашихе школьник часто ходил на уроки с топором и ножом

Задержанный в школе Балашихи ученик ранее приносил нож и топор на уроки

Десятиклассник, которого задержали у входа в школу в Балашихе с топориком и ножом для мяса, ранее уже носил эти предметы на занятия. Его одноклассники были в курсе, однако встревожились этим только накануне, сообщает «МК: срочные новости» .

Утром 23 января учитель ОБЖ и охранник остановили ученика у входа в заведение. В его портфеле нашли нож и небольшой топор для мяса. На место вызвали полицию.

Подоспевшие силовики изучили содержание мобильника подростка, однако не нашли там ничего подозрительного. Предварительно, юноша не состоял на учетах и характеризуется положительно.

Школьник не смог объяснить, зачем он носил с собой нож и топорик. В учебное заведение также приезжали сотрудники ФСБ.