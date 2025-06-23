сегодня в 17:25

Задержанные за теракт в «Крокусе» планировали подрыв здания в Дагестане

Некоторые обвиняемые по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске в Дагестане, сообщает пресс-служба СКР.

Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, это преступление было предотвращено.

Ранее она отметила, что теракт в «Крокусе» был спланирован и устроен в интересах руководства Украины.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» 149 человек погибли и 609 получили ранения. Один до сих пор числится пропавшим без вести.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы открыли огонь по людям в концертном зале, а затем подожгли здание.