Задержанные за теракт в «Крокусе» планировали подрыв здания в Дагестане
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Некоторые обвиняемые по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске в Дагестане, сообщает пресс-служба СКР.
Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, это преступление было предотвращено.
Ранее она отметила, что теракт в «Крокусе» был спланирован и устроен в интересах руководства Украины.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» 149 человек погибли и 609 получили ранения. Один до сих пор числится пропавшим без вести.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы открыли огонь по людям в концертном зале, а затем подожгли здание.