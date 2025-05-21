Задержана участница акции с цитатами Путина у горельефа Сталину в метро Москвы

В Москве задержали активистку Софью Безменову, которая приняла участие в акции с цитатами президента РФ Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева у горельефа советскому лидеру Иосифу Сталину в метро, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Ранее горельеф «Благодарность народа вождю-полководцу» с секретарем ЦК КПСС и председателем Совета министров СССР Иосифом Сталиным появился в переходе станции метро «Таганская» к 90-летию подземки. Активисты принесли эмодзи клоуна, а также установили плакаты, на которых приведены цитаты Путина и Медведева с критикой Сталина.

По словам Безменовой, правоохранительные органы задержали ее на входе в метро «Бульвар Дмитрия Донского», а затем доставили в отдел полиции на станции «Новослободская», чтобы активистка написала объяснительную. Она считает, что на нее составят административный протокол за участие в несогласованной акции.

Накануне сотрудники полиции также задержали активиста Тимофея Ростопчина за участие в несогласованной акции в столичном метро.