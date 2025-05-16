Эмодзи клоуна принесли к памятнику Сталину на станции Мосметро «Таганская»

Городские активисты принесли эмодзи клоуна к памятнику Иосифу Сталину, который появился на станции метро «Таганская» столичной подземки. Речь идет о барельефе «Благодарность народа вождю-полководцу»: на нем в середине размещена фигура Сталина, а по бокам — фигуры молодых людей и детей, которые тянутся к нему с цветами, сообщает « Осторожно, новости ».

Активисты установили на станции плакаты, на них приведены цитаты президента РФ Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Там политики критикуют культ личности, а также «преступления Джугашвили перед народом». Снизу есть надпись: «Согласен ли Дептранс с Владимиром Путиным?».

Так, президент России говорил, что «достижение результата путем репрессий неприемлемо».

Организаторы акции рассказали, что провели ее для демонстрации абсурдности размещения барельефа со Сталиным в московском метро. Они считают, что праздник неуместен и не нужен.

Ранее автор книг о метро и ВДНХ Александр Зиновьев скептически отозвался о барельефе со Сталиным. В нем не был соблюден материал панно, не воспроизведен цвет, не проработаны детали орнамента по периметру.