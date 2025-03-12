Задержан замглавы администрации Дубны Павел Гришин

«В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — заявили в правоохранительных органах.

С чем именно связано злоупотребление, не уточняется. Свою должность Гришин занимает с 2022 года. До этого он работал генеральным директором АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства города Дубна».

Ранее бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с себя судимости. Осужденный и его адвокат в суд не явились.