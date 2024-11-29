Задержан убийца, жестоко расправившийся с московским бизнесменом 23 года назад

В Москве задержали одного из соучастников жестокого убийства столичного предпринимателя, которое произошло 23 года назад. Жена и дочь погибшего чудом остались живы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Трагедия произошла 20 марта 2001 года в квартире жилого дома на ул. Новокосинская. Двое неизвестных вломились в жилье столичного предпринимателя, которого избили и задушили, требуя деньги.

В квартире в этот момент находились жена и дочь погибшего. Девочке на тот момент было 10 лет. Она слышала крики отца, посторонние мужские голоса, звуки борьбы. Затем один из преступников зашел в ее комнату и связал ей руки и ноги скотчем.

Через некоторое время, когда неизвестные ушли, девочка смогла выбраться и увидела разбросанные по квартире вещи, лужи крови, сидящую на кровати мать со связанными руками. В соседней комнате лежал труп главы семейства. Также преступники похитили 200 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства группой лиц, сопряженного с разбоем. Преступников долгое время не могли найти. Недавно один из подозреваемых был установлен. Им оказался 43-летний житель Московской области. Его задержали. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Ранее киллер группировки «Хади Такташ» сдал заказчиков убийства бизнесмена, совершенного в 1999 году. Содействием следствию он намерен смягчить наказание с пожизненного на 25-летний срок.