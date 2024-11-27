Киллер группировки «Хади Такташ» сдал заказчиков убийства бизнесмена в 1999 г

Главный киллер группировки «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов сдал двух авторитетов, по заданию которых совершил убийство казанского бизнесмена в 1999 году. Содействием следствию «Ринтик» намерен смягчить наказание с пожизненного на 25-летний срок, сообщает SHOT .

В 1999 году киллеры Ринат Фархутдинов и Александр Новицкий получили заказ на убийство казанского бизнесмена Олега Палутина. Мужчину застрелили из пистолета Макарова с глушителем в безлюдном месте. В качестве гонорара киллеры получили по 2 тыс. долларов.

В 2016 году Новицкий вышел на свободу по УДО, однако вскоре скончался от туберкулеза. Фархутдинов продолжает отбывать пожизненное наказание в исправительной колонии № 6 в Оренбургской области, известной как «Черный дельфин».

Следователям удалось раскрыть факты уголовного дела 25-летней давности. «Ринтик» стал сотрудничать со следствием, пытаясь скостить пожизненное наказание. В ходе признательных показаний киллер сдал 50-летнего замгендиректора ООО «Автодор» Вадима Сошникова и его 49-летнего подчиненного Рафаиля Хамдеева.

В 1999 году Сошников уже был в центре внимания правоохранительных органов из-за мошенничества, связанного с оформлением кредитов по поддельным документам. Именно в тот период он и нанял своего партнера для разделения сфер преступного влияния.

Сошников состоит в браке, у него есть дети. Бизнесмен и его подчиненный Хамдеев были задержаны Советским судом.