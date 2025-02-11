Задержан руководитель Главного военно-строительного управления № 4 Абаев

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Руководителя ГВСУ № 4 Абаева задержали из-за строек в Дагестане

Руководителя Главного военно-строительного управления № 4 Минобороны Астемира Абаева задержали из-за строек в Дагестане, сообщает Telegram-канал Baza .

Предположительно, 42-летнего руководителя предприятия задержали по обвинениям, связанным с деятельностью военной компании в Дагестане.

Организация строит в республике более 70 объектов в качестве генподрядчика.

Абаев был назначен руководителем ГВСУ № 4 ВСК Минобороны несколько лет назад.

ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» — федеральное государственное унитарное предприятие, зарегистрированное в 1998 году в Новороссийске. Принадлежит Минобороны РФ.