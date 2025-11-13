сегодня в 18:53

Задержан первый подозреваемый по делу об обрушении «Снежкома» в Красногорске

В Красногорске расследуется уголовное дело, возбужденное после обрушения части конструкции горнолыжного комплекса «Снежком». Правоохранители задержали первого подозреваемого, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Фигурантом дела стал начальник строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса. Его подозревают в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Следователи проводят допрос.

В рамках расследования правоохранители выяснили, что работы по демонтажу комплекса проводили сотрудники специализированной организации. Они нарушили нормы и правила, а принятые меры безопасности при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации.

В результате падения части конструкции строительный мусор попал на прилегающую дорогу и в окна квартир рядом расположенных домов. Пострадали три человека. Также повреждены здания и автомобили.

Ответственность за нарушение правил безопасности при демонтаже была возложена на начальника строительного участка. Подозреваемый признал вину, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Инцидент с обрушением части конструкций в ходе разбора горнолыжного комплекса «Снежком» произошел 11 ноября. Кадры с последствиями появились в Сети.

