Задержан мужчина, зарезавший сотрудницу трапезной в одном из храмов Подмосковья

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Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины в храме Сергиева Посада

Сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчина ворвался в храм и напал на 55-летнюю Ирину Х. Он нанес женщине 13 ножевых ранений. От полученных травм сотрудница трапезной скончалась до приезда скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого допрашивают, устанавливаются мотивы его поступка.

Ход расследования взяла под контроль прокуратура. Работу правоохранительных органов координирует и. о. сергиево-посадского городского прокурора Александр Полупан.