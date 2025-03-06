Задержан мужчина, устроивший взрыв в отделении банка в Москве
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Правоохранители вычислили человека, который мог устроить взрыв в отделении Газпромбанка в Москве. Его уже задержали, сообщает SHOT.
Подозреваемый — 20-летний парень. Предварительно, он приобрел три петарды, чтобы взорвать банкомат.
Молодого человека задержали в его квартире на Енисейской улице. В данный момент его допрашивают. Парень отрицает версию о причастности украинских мошенников к происшествию. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Банкомат взорвался в столичном отделении Газпромбанка на улице Снежной в четверг. Предполагалось, что взрыв мог произойти из-за неудачного ограбления. К счастью, никто не пострадал.