Задержан мужчина, устроивший взрыв в отделении банка в Москве

Правоохранители вычислили человека, который мог устроить взрыв в отделении Газпромбанка в Москве. Его уже задержали, сообщает SHOT .

Подозреваемый — 20-летний парень. Предварительно, он приобрел три петарды, чтобы взорвать банкомат.

Молодого человека задержали в его квартире на Енисейской улице. В данный момент его допрашивают. Парень отрицает версию о причастности украинских мошенников к происшествию. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Банкомат взорвался в столичном отделении Газпромбанка на улице Снежной в четверг. Предполагалось, что взрыв мог произойти из-за неудачного ограбления. К счастью, никто не пострадал.