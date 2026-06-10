Задержан мужчина, пытавшийся проникнуть на территорию детсада в Орехово-Зуеве

Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали неадекватного мужчину, который пытался проникнуть на территорию дошкольного учреждения, передает пресс-служба ведомства.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с образовательного объекта, расположенного на улице Лопатина.

Прибывшие на место экипажи Росгвардии выяснили, что неизвестный вел себя агрессивно: размахивал руками, приставал к прохожим и выражался нецензурной бранью. Игнорируя замечания окружающих, гражданин предпринял попытку незаконного проникновения на охраняемую территорию.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно пресекли действия злоумышленника и задержали его на месте. В ходе разбирательства 39-летний местный житель пояснил, что пытался проникнуть в детский сад, потому что считает себя ребенком. Для обследования мужчину доставили в специализированное медицинское учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.