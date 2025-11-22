Задержан мужчина, который поджег мусорку и спалил 8 машин в Москве
Фото - © скриншот
Полицейские задержали мужчину, который поджег мусорные контейнеры на Донецкой улице в столице, сообщает «112».
Этой ночью мужчина поджег помойку во дворе дома в Москве. Огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили. Сгорели 8 машин и 2 мотоцикла.
Поджигателем оказался 37-летний уроженец Владимирской области. Мужчина полностью изобличен в содеянном и признал вину в поджоге.
Злоумышленника силовики задержали в Подольске. Мотивы его поступка устанавливаются.
