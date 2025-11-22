сегодня в 15:16

Задержан мужчина, который поджег мусорку и спалил 8 машин в Москве

Полицейские задержали мужчину, который поджег мусорные контейнеры на Донецкой улице в столице, сообщает «112» .

Этой ночью мужчина поджег помойку во дворе дома в Москве. Огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили. Сгорели 8 машин и 2 мотоцикла.

Поджигателем оказался 37-летний уроженец Владимирской области. Мужчина полностью изобличен в содеянном и признал вину в поджоге.

Злоумышленника силовики задержали в Подольске. Мотивы его поступка устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.