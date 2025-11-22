Семь машин и два мотоцикла сгорели после поджога в Москве

Происшествия

Неизвестный поджег помойку во дворе дома на Донецкой улице в столице, из-за пожара сгорели семь машин и два мотоцикла, сообщает «112».

ЧП произошло в ночь на субботу. После поджога помойки огонь перекинулся на автомобили. Спасатели потушили возгорание.

Поджигателя ищут силовики. Пострадавших в данном инциденте нет.

Ранее Rolls-Royce актрисы, звезды балета Софьи Аржаковской сгорел в Петербурге. Предварительно, иномарку поджег злоумышленник, который пробрался внутрь, разбив стекло.

