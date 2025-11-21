Возможен поджог: Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской сгорел в Петербурге

сегодня в 14:13

Rolls-Royce российской и голливудской актрисы Аржаковской сгорел в Петербурге

Rolls-Royce, сгоревший в Санкт-Петербурге в ночь на 21 ноября, принадлежал российской и голливудской актрисе, звезде балета Софье Аржаковской. Предварительно, машину могли поджечь, сообщает Mash .

Автомобиль стоял на платной парковке в Вытегорском переулке. Внезапно его охватил огонь. Это произошло в час ночи. По предварительным данным, машину поджег злоумышленник, который пробрался внутрь, разбив стекло.

В результате пожара у люксового авто были серьезно повреждены моторный отсек и салон. Rolls-Royce стоимостью 30 млн рублей не подлежит восстановлению.

Авто зарегистрировано на фирму звезды «Эконом стайл». Сама Аржаковская узнала об инциденте от водителя.

Также стало известно, что на сгоревшей машине «висит» 28 штрафов на общую сумму 45 тыс. рублей за неуплату парковки, проезд на красный свет и превышение скорости.

Софья Аржаковская (Ская) снималась в таких лентах, как «Лигейя», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Кухня», «Белый лебедь», «Вызов». Также она является артисткой балета. В 2020 году девушку поймали за распитием шампанского за рулем.

