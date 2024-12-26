сегодня в 14:57

Задержан министр сельского хозяйства Бурятии по делу о превышении полномочий

Сотрудники ФСБ и МВД провели задержание министра сельского хозяйства Бурятии Дареева Г. Е. В его квартире провели обыски, чиновника могут отправить в следственный изолятор, сообщает источник « Информ Полис ».

Дареева могут подозревать в превышении должностных полномочий в корыстных целях — часть 3 статьи 286 УК РФ.

Какое конкретно правонарушение Дареев мог совершить — неизвестно. Однако, по словам источника «Информ Полис», в вскоре могут появиться подробности о других «делах» министра.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали экс-замминистра просвещения РФ по делу о хищении.