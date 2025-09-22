Задержан экс-депутат Госдумы и бывший зампред совета министров Крыма Бальбек

сегодня в 14:54

Полицейские задержали в Кабардино-Балкарии бывшего депутата Госдумы РФ и экс-зампредседателя совета министров Крыма Руслана Бальбека, ранее объявленного в федеральный розыск, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении 48-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета). Судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Полиция продолжает работу по этому делу. По итогам специалисты примут процессуальное решение. Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

Бальбека объявили в розыск в августе этого года. Подробностей о его деле нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.