Задержан десяток рейсов: в Свердловской области транспортный коллапс из-за снега
Сильный снегопад вперемешку с дождем обрушился на Свердловскую область в субботу и вызвал транспортный коллапс. В результате в аэропорту Кольцово на вылет задержаны 11 рейсов, сообщает «Осторожно, новости».
Сотрудники аэропорта проводят постоянную обработку взлетной полосы, но погодные условия все еще остаются неблагоприятными. Некоторым людям приходится ждать посадки больше трех часов.
Так, например, из-за непогоды в Свердловской области рейс WZ 1014, следовавший из Улан-Удэ в Екатеринбург, задержали на полтора часа. Уже по прибытии в аэропорт назначения самолету пришлось долго кружить в небе. Однако сесть он не смог, поэтому борт отправили в Челябинск.
Уже там пассажирам рассказали, что аэропорт закрыт из-за мокрого снега. По словам людей, вылететь они смогли лишь через два часа.
Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся в ночь на 23 ноября.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе в эти выходные образуется устойчивый снежный покров. Его высота составит 1-3 см.
