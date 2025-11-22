Задержан десяток рейсов: в Свердловской области транспортный коллапс из-за снега

Сильный снегопад вперемешку с дождем обрушился на Свердловскую область в субботу и вызвал транспортный коллапс. В результате в аэропорту Кольцово на вылет задержаны 11 рейсов, сообщает «Осторожно, новости» .

Сотрудники аэропорта проводят постоянную обработку взлетной полосы, но погодные условия все еще остаются неблагоприятными. Некоторым людям приходится ждать посадки больше трех часов.

Так, например, из-за непогоды в Свердловской области рейс WZ 1014, следовавший из Улан-Удэ в Екатеринбург, задержали на полтора часа. Уже по прибытии в аэропорт назначения самолету пришлось долго кружить в небе. Однако сесть он не смог, поэтому борт отправили в Челябинск.

Уже там пассажирам рассказали, что аэропорт закрыт из-за мокрого снега. По словам людей, вылететь они смогли лишь через два часа.

Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся в ночь на 23 ноября.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе в эти выходные образуется устойчивый снежный покров. Его высота составит 1-3 см.

