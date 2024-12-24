Задержали мошенников, обманувших россиян на 100 млн долларов

Задержанием занимались специалисты из Москвы, Башкортостана, Татарстана, Крыма и Якутии, а еще сотрудники ФСБ. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, предварительно, мошенники создали сеть представительств в разных регионах РФ. Сотрудники искали клиентов, с ними проводили семинары, вебинары и собрания.

«Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц», — добавила Волк.

Она отметила, что потенциальным вкладчикам показывали примеры успешных вложений, где была высокая прибыль.

По ее словам, клиенты вносили депозит переводом на сервис по покупке криптовалюты. Они получали выпускаемые компанией цифровые активы, у которых не было никакой ценности. Для обмана в электронных личных кабинетах жертв отображался баланс, он искусственно рос, потому что якобы шла успешная торговля. Но вывести деньги было нельзя под предлогом блокировки счетов и проведения аудита.

Все мошенники получили таким образом свыше 100 млн долларов США.

Полицейские провели более 30 обысков. Были найдены и изъяты средства связи, компьютеры, рекламная и сувенирная продукция, материалы с прописанным психологическим воздействием на людей, деньги, документы и т. д.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Двоим возможным организаторам схемы обмана людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 30 человек доставили в подразделения полиции, чтобы провести с ними необходимые следственные действия.