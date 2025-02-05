Забытый черный пакет вызвал переполох на Павелецком вокзале в Москве

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Угроза минирования Павелецкого вокзала в Москве не подтвердилась

Угроза минирования Павелецкого вокзала в столице не подтвердилась, пассажиры насторожились из-за забытого черного пакета в одном из залов, сообщил РИАМО источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось об угрозе минирования Павелецкого вокзала Москвы. В том числе было заявлено, что неизвестный позвонил и сообщил об угрозе взрыва.

«Кто-то забыл черный пакет в одном из залов. Там все нормально», — сказал собеседник агентства.

Как стало известно, специалисты обследовали помещения вокзала и не обнаружили опасных предметов.