Забытый черный пакет вызвал переполох на Павелецком вокзале в Москве
Угроза минирования Павелецкого вокзала в Москве не подтвердилась
Угроза минирования Павелецкого вокзала в столице не подтвердилась, пассажиры насторожились из-за забытого черного пакета в одном из залов, сообщил РИАМО источник в силовых структурах.
Ранее сообщалось об угрозе минирования Павелецкого вокзала Москвы. В том числе было заявлено, что неизвестный позвонил и сообщил об угрозе взрыва.
«Кто-то забыл черный пакет в одном из залов. Там все нормально», — сказал собеседник агентства.
Как стало известно, специалисты обследовали помещения вокзала и не обнаружили опасных предметов.