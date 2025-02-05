Неизвестный заявил о минировании Павелецкого вокзала в Москве

Неизвестный позвонил правоохранителям и заявил об угрозе взрыва на Павелецком вокзале в Москве из-за якобы минирования здания, сообщает РИА Новости .

Звонок был анонимным. Неизвестный сообщил о «минировании» по адресу: Павелецкая площадь, дом 1А, строение 1.

На место происшествия уже приехали силовики. Они проверяют все помещения здания на предмет обнаружения посторонних предметов.

По данным представителя экстренных служб столицы, эвакуация персонала и пассажиров не проводится.

Ранее из-за сообщений о якобы минировании из различных учреждений Санкт-Петербурга эвакуировали 755 человек. Звонки с угрозами поступали из США.