Забил друга тупым предметом: стали известны подробности убийства в Магнитогорске

В Магнитогорске мужчина убил друга, а труп замотал в ковер

Трагедия развернулась в доме на улице Завенягина. Между приятелями возник конфликт, в ходе которого 50-летний мужчина забил своего 42-летнего оппонента тупым предметом. От полученных травм потерпевший скончался.

Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул труп в ковер и даже купил строительную тачку, чтобы перевезти тело в лес и закопать там. Однако, как только подозреваемый вышел из дома, прохожие обратили на него внимание.

Мужчина поспешно оставил труп у подъезда, после чего скрылся. Полиция нашла подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Завернутый в ковер труп обнаружили жильцы дома на улице Завенягина утром в четверг. Они посмотрели записи с домофона и увидели, как некто заклеивает глазок видеокамеры, решив, что это и есть убийца.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.