Забеременели от турков: страшная правда о программе Зеленской по вывозу сирот

Вывезенные в Турцию по программе Зеленской сироты забеременели от местных

Скандал разгорелся вокруг программы жены украинского президента Владимира Зеленского Елены по вывозу украинских сирот в Турцию. Две девочки 14 и 16 лет забеременели от поваров местных отелей, сообщает SHOT .

Одна из девочек родила сына и попыталась покончить с собой, другая оставила ребенка в детском доме в Турции. Чтобы скрыть эти истории, подростков вернули на Украину и устроили учиться в техникумы.

Оказалось, что детей заставляли выступать перед взрослыми, а за отказ их избивали, лишали еды и воды. Над девочками издевались психологически и насиловали.

Инициатором «спасительной» для сирот программы была Зеленская. На ее реализацию выделили 10 млн долларов. Часть этих средств поступала в виде донатов.

Ранее браузер Google счел супругу украинского президента Елену «женой придурка» — при поиске этого словосочетания появляется ссылка на биографию первой леди Украины на «Википедии». Пока неизвестно, с чем это связано.

