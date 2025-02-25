«За закладками на такси ездят!»: депутат высказался о достатке россиян

Депутат Колесников: россияне живут неплохо, раз за закладками на такси ездят

Депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников в шутку заявил, что «у нас народ живет вообще неплохо», потому что люди ездят на такси за закладками с наркотиками. Таким образом он прокомментировал просьбу своего коллеги, попросившего взять на контроль ситуацию с пассажирами такси, которые ездят на «запрещенкой» и употребляют вещества прямо в машинах таксистов, сообщает «Осторожно, новости» .

Колесников пошутил, что россияне «хорошо живут, раз ездят за закладками».

«А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо. За закладками на такси ездят! Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то?» — сказал парламентарий в ходе заседания.

После своей шутки Колесников продолжил выступление, вернувшись к теме обсуждения.

Ранее в Южно-Сахалинске задержали мужчину с неизвестным видом наркотика. Из-за этого правоохранители не предъявили задержанному обвинений, после чего выпустили его на свободу.