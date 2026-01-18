За транспортировку россиянки, впавшей в кому в Египте, просят 13,5 млн руб

Россиянка почти две недели назад впала в кому в Египте и оказалась в местной больнице. Родные ищут способ вернуть ее в Россию, но частные транспортные компании просят за перевозку более 10 миллионов рублей, сообщает РИА Новости .

51-летняя учительница начальных классов из Татарстана Ольга Гардиханова прилетела на отдых в Шарм-эш-Шейх 4 января. Однако сразу после прибытия у нее произошел инсульт. В аэропорт приехала скорая, женщину реанимировали, после чего доставили в больницу.

Там у нее выявили инсульт, обширное кровоизлияние. Пациентка впала в кому. 12 января египетские медики провели операцию, но женщина все еще без сознания.

Пребывание в больнице стоит около 2-2,5 тыс. долларов в сутки. По словам семьи, скоро закончится медицинская страховка. Родные хотят вернуть женщину домой, но вопрос с транспортировкой не удается решить. Частные компании запрашивают за это 13,5 млн рублей. Семья надеется на помощь властей в этом вопросе.

