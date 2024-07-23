сегодня в 14:08

ВС РФ за сутки уничтожили цех производства БПЛА и 151 беспилотник ВСУ

В течение суток военнослужащие РФ лишили Украину не только цеха по производству БПЛА, но и 151 беспилотника, 82 из которых сбили над территорией страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие успешно продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО, нанося точные удары по целям противника. За сутки Вооруженные силы Украины потеряли подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68 и цех производства БПЛА.

Скопление живой силы ВСУ и военной техники ВС РФ поразили в 138 районах проведения СВО. У киевского режима теперь нет трех управляемых авиабомб Hammer французского производства и 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее ВС РФ освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. Благодаря этому российская армия улучшила свои позиции.